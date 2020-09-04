Лукашенко включился в дело об отравлении Навального

Лукашенко передал в ФСБ свои «доказательства» об отравлении Навального. В Кремле подтвердили получение документов, но отказались их комментировать.

Пресс-секретарь нацлидера России Дмитрий Песков заявил, что материалы белорусской разведки, о якобы фальсификации данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального, передали ФСБ, а спецслужба доложит о них главе России Владимиру Путину, передает российское издание ТАСС.

«Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ», – заявил Песков.

«Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом. Это функция любой спецслужбы», – уточнил он.

Песков сказал, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных в Беларуси материалов.

Он отказался прокомментировать заявление Лукашенко о якобы фальсификации данных об отравлении Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией: «Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление».

Пресс-секретарь Путина заявил, что следствие об отравлении Навального в РФ будет открыто, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества в его организме.

При этом суд в Москве 4 сентября отклонил жалобу юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета России в связи с отравлением Навального.

3 сентября на встрече с премьер-министром России исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией и заявил, что белорусские разведчики перехватили данные о том, никакого отравления Навального не было.

По словам Лукашенко, Германия и канцлер Ангела Меркель сообщили об отравлении Навального, чтобы «отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси».

Напомним, что послы стран НАТО провели в Брюсселе заседание, где обсудили ситуацию сложившуюся из-за отравления российского оппозиционера Навального «Новичком».

МИД Украины остро осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Таким образом Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы «Новичок».