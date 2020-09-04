Австралия продлила санкции против России за Крым

Австралия на три года продлила санкции против России за агрессию против Украины. При этом власти страны обновили санкционный список.

Австралия продлила санкции против Российской Федерации, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба министерства.

«Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Мы получили официальную коммуникацию от австралийского правительства и решение является окончательным», – сказал Кулеба.

По словам министра, Австралия обновила санкционный список и в него входят российских 37 компаний и 101 человек.

«Я хочу поблагодарить правительство Австралии за последовательную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией», – сказал Кулеба.

Напомним, что МИД Украины остро осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Таким образом Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы «Новичок».