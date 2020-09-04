Зеленский потерял доверие почти половины украинцев

По данным социологического исследования Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев. Наибольшим доверием пользуются военные и церковь.

49% украинцев заявили, что не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а доверяют главе государства – 44,4% граждан, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва» с 3 по 9 июля.

«Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству Украины – 72%, государственному аппарату (чиновникам) – 78%», – говорится в сообщении.

Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) – 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре – 70,5%, Антикоррупционному суду – 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 70%», – уточняют в сообщении.

В то же время, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам (им доверяют 65% опрошенных), Церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии (49%), общественным организациям (47%).

Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Так, Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют – 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам – около 50%.

Социологи отмечают, что украинцы в целом не доверяют власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан.

Кроме того, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, в декабре 2019 годв недоверие к президенту выразили 31% граждан, а в июле 2020 уже 49% респондентов.

Такая же тенденция касается Кабмина и Верховной Рады.

Насколько Вы доверяете таким социальным институтам? Совсем не доверяю Скорее не доверяю Скорее доверяю Полностью доверяю Трудно ответить Баланс доверия-недоверия Президент Украины 20,1 28,9 34,5 9,9 6,7 -4,6 Верховна Рада Украины 31,7 43,4 16,6 2,0 6,4 -56,5 Кабинет министров Украины 32,1 39,9 19,2 1,9 7,0 -50,9 Государственный аппарат (чиновники) 36,5 41,2 13,3 1,4 7,5 -63,0 Вооруженные силы 11,0 17,0 48,9 16,3 6,9 37,2 Государственная пограничная служба Украины 12,4 26,6 42,7 9,0 9,3 12,7 Национальна гвардия Украины 14,3 25,0 40,5 8,6 11,7 9,8 Национальна полиция 18,8 39,1 28,4 4,6 9,1 -24,9 Служба безпасности Украины (СБУ) 23,9 31,9 27,8 3,3 13,2 -24,7 Государственное бюро росследований (ГБР) 28,6 34,8 14,3 1,8 20,5 -47,3 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 15,8 17,8 40,2 13,1 13,1 19,7 Прокуратура 36,7 36,5 13,9 1,3 11,6 -58,0 Суды (судебная система в целому) 43,5 34,0 10,4 1,3 10,8 -65,8 Местный суд в вашем районе, городе 31,5 36,0 16,4 1,6 14,4 -49,5 Верховный Суд 35,3 33,8 13,5 1,9 15,4 -53,7 Конституционный Суд Украины 31,9 32,7 16,5 1,8 17,1 -46,3 Министерство внутренних дел 33,1 33,9 18,8 1,9 12,3 -46,3 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 37,7 33,4 10,7 1,7 16,6 -58,7 Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 39,2 31,3 9,5 1,1 18,9 -59,9 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) 39,4 30,2 9,3 0,7 20,3 -59,6 Антикоррупционный суд 40,0 29,8 9,3 1,1 19,9 -59,4 Патрульная полиция 20,4 33,8 32,5 2,7 10,5 -19,0 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Омбудсмен) 17,1 23,4 27,0 3,8 28,8 -9,7 СМИ Украины 15,0 27,2 44,0 5,6 8,2 7,4 СМИ России 55,8 25,3 5,4 0,8 12,6 -74,9 Национальный банк Украины 23,1 39,1 23,8 1,7 12,3 -36,7 Коммерческие банки 28,4 38,5 19,9 1,7 11,5 -45,3 Профсоюзы 21,4 28,2 23,1 3,2 24,2 -23,3 Политические партии 30,7 40,2 12,6 2,6 13,9 -55,7 Общественные организации 12,2 24,0 41,0 5,9 16,8 10,7 Западные СМИ 18,0 25,5 28,8 4,8 23,0 -9,9 Церковь 10,3 15,1 44,1 18,9 11,6 37,6 Добровольческие батальоны 15,4 19,0 39,1 13,6 12,9 18,3 Волонтерские организации 7,7 16,7 46,6 16,3 12,8 38,5

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива» с 3 по 9 июля 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что спустя год после президентских выборов, и несмотря на явные провалы во внутренней и внешней политике, избиратели предпочитают Зеленского Порошенко.

Чуть менее чем 2/3 украинцев заявили, что не одобряют политику проводимую в стране и считают что ситуация развивается в неправильном русле.

Кроме того, украинцы считают, что о больных заботится скорее нынешний глава Минздрава Степанов, чем экс-министр Супрун.