Зеленский потерял доверие почти половины украинцев

По данным социологического исследования Зеленскому уже не доверяет почти половина украинцев. Наибольшим доверием пользуются военные и церковь.
49% украинцев заявили, что не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а доверяют главе государства – 44,4% граждан, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва» с 3 по 9 июля.
«Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству Украины – 72%, государственному аппарату (чиновникам) – 78%», – говорится в сообщении.
Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) – 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре – 70,5%, Антикоррупционному суду – 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 70%», – уточняют в сообщении.
В то же время, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам (им доверяют 65% опрошенных), Церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии (49%), общественным организациям (47%).
Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.
Так, Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют – 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).
Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам – около 50%.
Социологи отмечают, что украинцы в целом не доверяют власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан.
Кроме того, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, в декабре 2019 годв недоверие к президенту выразили 31% граждан, а в июле 2020 уже 49% респондентов.
Такая же тенденция касается Кабмина и Верховной Рады.
|Насколько Вы доверяете таким социальным институтам?
|Совсем не доверяю
|Скорее не доверяю
|Скорее доверяю
|Полностью доверяю
|Трудно ответить
|Баланс доверия-недоверия
|Президент Украины
|20,1
|28,9
|34,5
|9,9
|6,7
|-4,6
|Верховна Рада Украины
|31,7
|43,4
|16,6
|2,0
|6,4
|-56,5
|Кабинет министров Украины
|32,1
|39,9
|19,2
|1,9
|7,0
|-50,9
|Государственный аппарат (чиновники)
|36,5
|41,2
|13,3
|1,4
|7,5
|-63,0
|Вооруженные силы
|11,0
|17,0
|48,9
|16,3
|6,9
|37,2
|Государственная пограничная служба Украины
|12,4
|26,6
|42,7
|9,0
|9,3
|12,7
|Национальна гвардия Украины
|14,3
|25,0
|40,5
|8,6
|11,7
|9,8
|Национальна полиция
|18,8
|39,1
|28,4
|4,6
|9,1
|-24,9
|Служба безпасности Украины (СБУ)
|23,9
|31,9
|27,8
|3,3
|13,2
|-24,7
|Государственное бюро росследований (ГБР)
|28,6
|34,8
|14,3
|1,8
|20,5
|-47,3
|Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
|15,8
|17,8
|40,2
|13,1
|13,1
|19,7
|Прокуратура
|36,7
|36,5
|13,9
|1,3
|11,6
|-58,0
|Суды (судебная система в целому)
|43,5
|34,0
|10,4
|1,3
|10,8
|-65,8
|Местный суд в вашем районе, городе
|31,5
|36,0
|16,4
|1,6
|14,4
|-49,5
|Верховный Суд
|35,3
|33,8
|13,5
|1,9
|15,4
|-53,7
|Конституционный Суд Украины
|31,9
|32,7
|16,5
|1,8
|17,1
|-46,3
|Министерство внутренних дел
|33,1
|33,9
|18,8
|1,9
|12,3
|-46,3
|Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
|37,7
|33,4
|10,7
|1,7
|16,6
|-58,7
|Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
|39,2
|31,3
|9,5
|1,1
|18,9
|-59,9
|Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК)
|39,4
|30,2
|9,3
|0,7
|20,3
|-59,6
|Антикоррупционный суд
|40,0
|29,8
|9,3
|1,1
|19,9
|-59,4
|Патрульная полиция
|20,4
|33,8
|32,5
|2,7
|10,5
|-19,0
|Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Омбудсмен)
|17,1
|23,4
|27,0
|3,8
|28,8
|-9,7
|СМИ Украины
|15,0
|27,2
|44,0
|5,6
|8,2
|7,4
|СМИ России
|55,8
|25,3
|5,4
|0,8
|12,6
|-74,9
|Национальный банк Украины
|23,1
|39,1
|23,8
|1,7
|12,3
|-36,7
|Коммерческие банки
|28,4
|38,5
|19,9
|1,7
|11,5
|-45,3
|Профсоюзы
|21,4
|28,2
|23,1
|3,2
|24,2
|-23,3
|Политические партии
|30,7
|40,2
|12,6
|2,6
|13,9
|-55,7
|Общественные организации
|12,2
|24,0
|41,0
|5,9
|16,8
|10,7
|Западные СМИ
|18,0
|25,5
|28,8
|4,8
|23,0
|-9,9
|Церковь
|10,3
|15,1
|44,1
|18,9
|11,6
|37,6
|Добровольческие батальоны
|15,4
|19,0
|39,1
|13,6
|12,9
|18,3
|Волонтерские организации
|7,7
|16,7
|46,6
|16,3
|12,8
|38,5
Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива» с 3 по 9 июля 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.
Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.
Напомним, ранее сообщалось, что спустя год после президентских выборов, и несмотря на явные провалы во внутренней и внешней политике, избиратели предпочитают Зеленского Порошенко.
Чуть менее чем 2/3 украинцев заявили, что не одобряют политику проводимую в стране и считают что ситуация развивается в неправильном русле.
Кроме того, украинцы считают, что о больных заботится скорее нынешний глава Минздрава Степанов, чем экс-министр Супрун.