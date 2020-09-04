США отправят на границу с Беларусью своих военных

Они будут базироваться в Литве.

США перебросят своих военных на границу с Беларусью. Контингент из Польши будет размещен в Литве.

Об этом сообщил Reuters. По информации издания в Литву прибудет пятьсот американских военнослужащих и сорок единиц бронетехники. Переброска американских войск, уверено издание, связана с ростом напряженности в отношениях между Литвой и Беларусью.

Официальный Вильнюс в свою очередь утверждает, что войска прибудут исключительно для участия в ранее запланированных учениях. Они не направлены против соседей страны, включая Беларусь.

Американский контингент будет находиться в Литве вплоть до ноября. В военном командовании Литвы также добавили, что кроме американцев в страну прибудет около тысячи военнослужащих, а также боевая авиация из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

Как ранее сообщал PolitUA, Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список.