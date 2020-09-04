Twitter наказал Трампа за нарушение правил соцсети

Президента США обвинили в несоблюдении правил о “гражданской честности и честности на выборах”.

Twitter отметил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети. Американским лидером были нарушены правила по поводу гражданской ответственности и в сфере избирательного права.

Разъяснения по этому поводу опубликовала служба безопасности соцсети. Там уточнили, что в своих сообщениях Трамп призвал американцев, которые намереваются голосовать на президентских выборах по почте, в сам день голосования прийти на участок и убедиться, что их голос учтен.

“Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать, занесены ли ваши сообщения (бюллетень, – ред.) в таблицу (подсчитаны). Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте – это право гражданина”, – написал Трамп.

В Twitter же заявили, что эти сообщения нарушили правила соцсети о гражданской честности и честности на выборах. Но в то же время доступ к постам Трампа сохранили – их можно процитировать, но нельзя поставить “лайк”, ответить или ретвитнуть их.

“Мы поместили уведомление на два “твита” в этой ветке за нарушение нашей политики в сфере гражданской ответственности, в частности за побуждение людей потенциально проголосовать дважды”, – уточнили в Twitter.

Как ранее сообщал PolitUA, в США начали расследование относительно Трампа.