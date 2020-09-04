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На Донбассе сутки полной тишины: сводка ООС

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

На протяжении третьего сентября российские террористы на Донбассе ни разу не нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. По всей линии фронта соблюдалась тишина.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там добавили, что с начала текущих суток, 4 сентября, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на всех участках ответственности ОС также не зафиксировано.

“Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, добросовестно выполняя задачи по назначению, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, – подчеркнули в сообщении.

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Новости ООС

Как ранее сообщал PolitUA, 70 украинских бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести на Донбассе.

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