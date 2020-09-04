По состоянию на утро 4 сентября три очага пожаров сухой травы и лесных насаждений продолжают тушить в двух районах Луганской области.

Об этом заявили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о селе Лобачево в Новоайдарском районе и селе Болотенное в Станично-Луганском районе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Спасатели заверили, что в настоящее время открытого огня уже не наблюдается. Сейчас проводится догашивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. В тушении пожаров принимают участие 404 человека и 73 единицы техники.

В Харьковской же области, где также бушевали лесные пожары, открытого огня в настоящее время тоже нет. Работники ГСЧС догашивают отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. Там к тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет.