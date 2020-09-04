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Протесты в Беларуси будут вечными – Тихановская

Она заявила, что боится вмешательства России.

Акции протеста в Беларуси не прекратятся никогда. Ведь это единственная сила, которая успешно оказывает давление на Лукашенко.

Об этом интервью каналу NHK заявила экс-кандидат на выборах президента Беларуси, главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что митинги, которые начались после оглашения результатов выборов, “никогда не закончатся”.

При этом Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей Лукашенко с Россией. Она уточнила, что опасается вмешательства Российской Федерации во внутренние дела республики Беларусь.

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Как ранее сообщал PolitUA, Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список.

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