Протесты в Беларуси будут вечными – Тихановская

Она заявила, что боится вмешательства России.
Акции протеста в Беларуси не прекратятся никогда. Ведь это единственная сила, которая успешно оказывает давление на Лукашенко.
Об этом интервью каналу NHK заявила экс-кандидат на выборах президента Беларуси, главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что митинги, которые начались после оглашения результатов выборов, “никогда не закончатся”.
При этом Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей Лукашенко с Россией. Она уточнила, что опасается вмешательства Российской Федерации во внутренние дела республики Беларусь.
Как ранее сообщал PolitUA, Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список.