Протесты в Беларуси будут вечными – Тихановская

Она заявила, что боится вмешательства России.

Акции протеста в Беларуси не прекратятся никогда. Ведь это единственная сила, которая успешно оказывает давление на Лукашенко.

Об этом интервью каналу NHK заявила экс-кандидат на выборах президента Беларуси, главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что митинги, которые начались после оглашения результатов выборов, “никогда не закончатся”.

При этом Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей Лукашенко с Россией. Она уточнила, что опасается вмешательства Российской Федерации во внутренние дела республики Беларусь.

Как ранее сообщал PolitUA, Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список.