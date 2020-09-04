НАТО проведет заседание из-за отравления Навального

Послы стран НАТО проведут в Брюсселе заседание, где обсудят ситуацию сложившуюся из-за отравления российского оппозиционера Навального «Новичком».

В Брюсселе сегодня состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, на повестке дня которого будет обсуждение ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, объявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов о нападении с «Новичком» на Алексея Навального около 12:30», – написала Лунгеску.

Заявление Столтенберга будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

📣#NATO Secretary General @jensstoltenberg will address the press after the meeting of the North Atlantic Council at Ambassadorial level on the #Novichok attack on Alexey Navalny tomorrow around 12.30pm.

The event will be live-streamed on NATO website.

➡️https://t.co/K0IWmgc6SZ pic.twitter.com/IcPtxbtddx — Oana Lungescu (@NATOpress) September 3, 2020

Напомним, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили «Новичком». Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на «серьезные вопросы» от правительства России.

Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление российского Навального и допустил введение санкций.

Из-за отравления российского оппозиционера Навального становится весьма затрудненным диалог между США и Россией, заявил представитель Госдепа Кент.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.