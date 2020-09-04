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НАТО проведет заседание из-за отравления Навального

Алексей Навальный.

Послы стран НАТО проведут в Брюсселе заседание, где обсудят ситуацию сложившуюся из-за отравления российского оппозиционера Навального «Новичком».

В Брюсселе сегодня состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, на повестке дня которого будет обсуждение ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, объявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов о нападении с «Новичком» на Алексея Навального около 12:30», – написала Лунгеску.

Заявление Столтенберга будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

Напомним, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили «Новичком». Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на «серьезные вопросы» от правительства России.

Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление российского Навального и допустил введение санкций.

Из-за отравления российского оппозиционера Навального становится весьма затрудненным диалог между США и Россией, заявил представитель Госдепа Кент.

В Кремле намекнули, что Навального отравили уже в Германии.

Источник POLITua

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