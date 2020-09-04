Коронавирус в Украине: темпы заражения не снижаются

В Украине продолжает свирепствовать эпидемия коронавируса. Снова установлен антирекорд по заболеваемости, – за сутки обнаружили 2723 новых больных.

За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине обнаружили 2723 человека с заболеванием коронавирусом, умер от болезни 51 пациент, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО

Выздоровели 937 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской (371) и Одесской (225) областях и в столице (319).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 4269 случаев;

• Волынская область – 5723 случая;

• Днепропетровская область – 2570 случаев;

• Донецкая область – 1576 случаев;

• Житомирская область – 3550 случаев;

• Закарпатская область – 7888 случаев;

• Запорожская область – 1768 случаев;

• Ивано-Франковская область – 9845 случаев;

• Кировоградская область – 841 случай;

• Киев – 14477 случаев;

• Киевская область – 6017 случаев;

• Львовская область – 15 312 случаев;

• Луганская область – 393 случая;

• Николаевская область – 1446 случаев;

• Одесская область – 8038 случаев;

• Полтавская область – 886 случаев;

• Ровенская область – 9535 случаев;

• Сумская область – 1680 случаев;

• Тернопольская область – 6841 случай;

• Харьковская область – 10 312 случаев;

• Херсонская область – 444 случая;

• Хмельницкая область – 2848 случаев;

• Черновицкая область – 10 786 случаев;

• Черкасская область – 1756 случаев;

• Черниговская область – 2150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие сутки заболел 161 ребенок и 119 медиков.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 130 951 случай. COVID-19, из них 2761 летальный, 60 613 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1 648 087 тестирований методом ПЦР.

Напомним, что за минувшие сутки, 2 сентября, в Украине обнаружили 2430 человек с заболеванием коронавирус, умерло от болезни рекордное количество людей – 54.

Как стало известно, украинских врачей, больных коронавирусом, заставляют врать о своем здоровье. Президент Украины Владимир Зеленский приказал Минздраву разобраться в ситуации.