Хакеры объявили в розыск «преступника» Лукашенко

Неизвестные хакеры взломали сайт МВД Беларуси. В разделе о розыске преступников они объявили Лукашенко и Караева в розыск за «военные преступления».

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, который в настоящее время исполняет обязанности президента страны, сообщает Telegram-канал белорусское издание «Наша Нiва».

На сайте было указано, что Лукашенко «Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь».

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

На момент написания новости сайт МВД Беларуси не открывался.

Напомним, что накануне в Минске по приказу Лукашенко жестоко разогнали митинг белорусских студентов. Участники акции протеста требовали справедливых и честных выборов.

Так же стало известно, что белорусский глава Александр Лукашенко предлагал Евросоюзу создать союз Украины и Беларуси. Это произошло весной 2014 года.