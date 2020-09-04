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Хакеры объявили в розыск «преступника» Лукашенко

Александр Лукашенко.

Неизвестные хакеры взломали сайт МВД Беларуси. В разделе о розыске преступников они объявили Лукашенко и Караева в розыск за «военные преступления».

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, который в настоящее время исполняет обязанности президента страны, сообщает Telegram-канал белорусское издание «Наша Нiва».

На сайте было указано, что Лукашенко «Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь».

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Скрин страницы с сайта МВД Беларуси
Скрин страницы с сайта МВД Беларуси

На момент написания новости сайт МВД Беларуси не открывался.

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Напомним, что накануне в Минске по приказу Лукашенко жестоко разогнали митинг белорусских студентов. Участники акции протеста требовали справедливых и честных выборов.

Так же стало известно, что белорусский глава Александр Лукашенко предлагал Евросоюзу создать союз Украины и Беларуси. Это произошло весной 2014 года.

Источник Telegram-канал Наша Нiва

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