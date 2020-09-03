Отравление российского оппозиционера Алексея Навального Кремлем – это варварство уровня Средневековья. И реакция цивилизованного мира на подобные преступления должна быть жесткой.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он также призвал мир наказать преступников.

“Немцы установили, что Навального отравили “Новичком”. Тем самым, которым российские спецслужбы отравили Скрипалей в Великобритании и многих других. Травить по политическим мотивам собственных сограждан, как это делает путинский режим, – это средневековое варварство за чертой зла. Цивилизованный мир должен объединить усилия, чтобы наказать преступников”, – подчеркнул Ляшко.

Политик считает, что мир должен ответить на кремлевские преступления ужесточением санкций. А также остановить строительство газопровода “Северный поток-2”.

“Если Германия не остановит строительство “Северного потока-2” после установления факта отравления Навального – она ​​станет ответственной за преступления Кремля. Разговоры о санкциях без реальной остановки “Северного потока-2″ – это имитация справедливости”, – убежден Ляшко.

Как ранее сообщал PolitUA, МИД Украины отреагировал на отравление Навального. А в немецком правительстве заявили о доказательствах отравления Навального химическим веществом из группы “Новичок”.