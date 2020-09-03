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Перемирие нарушено всего один раз: сводка ООС

На протяжении 2 сентября террористы единожды нарушили режим прекращения огня.

На протяжении второго сентября российские террористы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, противник пытался спровоцировать бойцов ВСУ на участке фронта в районе Марьинки неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета. В штабе подчеркнули, что боевых потерь в результате вражеского выстрела нет, а ответный огонь военнослужащие Объединенных сил не открывали.

Также в ОС напомнили, что параллельно с выполнением боевых задач украинские подразделения продолжают локализовать масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. В настоящее время огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи в районе Станицы Луганской, а вблизи Лобачево пожар уже разгорелся на 950 гектаров.

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“Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава ОС получили термические ожоги. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих воинов удовлетворительное”, – уточнили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, 70 украинских бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести на Донбассе.

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