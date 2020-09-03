В Украине медицинских работников заставляют скрывать свой диагноз – заражение коронавирусом. Это делается для того, чтобы избежать административного наказания для больниц.

Об этом во время селекторного совещания рассказали президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства в свою очередь поручил Министерству здравоохранения разобраться в ситуации.

“Это опасная и недопустимая ситуация. Минздрав должен безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет врать и скрывать заражение коронавирусом”, – подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных COVID-19.