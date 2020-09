Кипр активно блокирует санкции против Российской Федерации. В связи с этим санкционная работа Европейского союза сейчас крайне усложнена.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Джозвяк.

По его словам, Кипр блокирует санкции против лиц, которые несут ответственность за строительство Керченского моста. А также против виновников в кибератаках на немецкий Бундестаг в 2015 году.

EU sanctions work is currently proving difficult with #Cyprus blocking work on both sanctions against those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 & those responsible for the construction of the #Kerchbridge. #Ukraine #Russia #Crimea

