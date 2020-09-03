В Украине создадут Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно заменит налоговую полицию и займется расследованием преступлений в сфере государственных финансов.

Соответствующий законопроект №3087 в первом чтении и за основу поддержала Верховная Рада на заседании 3 сентября. “За” свои голоса отдали 245 депутатов, 213 из них – из фракции “Слуга народа”.

“Целью законопроекта является разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности (БЭБ)”, – уточняется в пояснительной записке.

Зачем нужно Бюро экономической безопасности

Главная задача законопроекта – убрать всех силовиков и правоохранителей от влияния на бизнес. Об этом заявил один из авторов законопроекта депутат Ярослав Железняк (фракция “Голос”).

“Убрать Национальную полицию, СБУ, Налоговую милицию, ГБР, прокуратуру с давления на бизнес. Вместо этого сделать один аналитический орган, таких “белых воротничков”, которые будут дальше заниматься языком цифр, а не на языке автоматов тем, чтобы бизнес соблюдал законодательство”, – пояснил Железняк.

Кроме того, добавил он, существующая система неэффективна и правоохранители не могут влиять на бизнес. Доказательством является то, что только в 2019 году по статье “Уклонение от уплаты налогов” было заведено 1300 производств на предпринимателей, а до приговора смогли довести только десять.

“Все остальное – это доказательство того, что давление на бизнес осуществляется и будет осуществляться дальше”, – сказал Железняк.

Авторы законопроекта отметили, что законопроект будет дорабатываться и все спорные моменты будут убраны ко второму чтению.

Бюро экономической безопасности – как будет выглядеть

Максимальный штат Бюро составит три тысячи человек. Для сравнения, сейчас в налоговой полиции работает 4600 сотрудников.

Директор БЭБ и его заместители будут избираться на конкурсной основе.

Детективам этого ведомства хотят предоставить полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования преступлений.

Налоговая милиция, вместе с подразделениями контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ будут ликвидированы.

С целью обеспечения прозрачности деятельности БЭБ будет открыто публиковать ежеквартальный отчет о деятельности на своем сайте.

Что будет расследовать новое Бюро

незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров;

подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей;

противодействие законной хозяйственной деятельности;

уклонения от уплаты налогов, сборов;

уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

доведение банка до неплатежеспособности;

доведение до банкротства;

нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности;

фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации;

мошенничество с финансовыми ресурсами;

манипулирование на фондовом рынке;

подделка документов, представляемых для регистрации выпуска ценных бумаг;

нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;

изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг;

незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара;

незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;

разглашение коммерческой или банковской тайны;

незаконное использование инсайдерской информации;

сокрытие информации о деятельности эмитента;

незаконная приватизация государственного, коммунального имущества;

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в случае, если предметом преступления является имущество государственной или коммунальной собственности, или имущество государственного или местных бюджетов, государственных целевых фондов;

противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации;

нецелевое использование бюджетных средств;

издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону.

Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада приняла закон о создании в Украине военно-гражданских администраций.