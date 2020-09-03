Верховная Рада уже приняла закон за основу.
В Украине создадут Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно заменит налоговую полицию и займется расследованием преступлений в сфере государственных финансов.
Соответствующий законопроект №3087 в первом чтении и за основу поддержала Верховная Рада на заседании 3 сентября. “За” свои голоса отдали 245 депутатов, 213 из них – из фракции “Слуга народа”.
“Целью законопроекта является разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности (БЭБ)”, – уточняется в пояснительной записке.
Зачем нужно Бюро экономической безопасности
Главная задача законопроекта – убрать всех силовиков и правоохранителей от влияния на бизнес. Об этом заявил один из авторов законопроекта депутат Ярослав Железняк (фракция “Голос”).
“Убрать Национальную полицию, СБУ, Налоговую милицию, ГБР, прокуратуру с давления на бизнес. Вместо этого сделать один аналитический орган, таких “белых воротничков”, которые будут дальше заниматься языком цифр, а не на языке автоматов тем, чтобы бизнес соблюдал законодательство”, – пояснил Железняк.
Кроме того, добавил он, существующая система неэффективна и правоохранители не могут влиять на бизнес. Доказательством является то, что только в 2019 году по статье “Уклонение от уплаты налогов” было заведено 1300 производств на предпринимателей, а до приговора смогли довести только десять.
“Все остальное – это доказательство того, что давление на бизнес осуществляется и будет осуществляться дальше”, – сказал Железняк.
Авторы законопроекта отметили, что законопроект будет дорабатываться и все спорные моменты будут убраны ко второму чтению.
Бюро экономической безопасности – как будет выглядеть
- Максимальный штат Бюро составит три тысячи человек. Для сравнения, сейчас в налоговой полиции работает 4600 сотрудников.
- Директор БЭБ и его заместители будут избираться на конкурсной основе.
- Детективам этого ведомства хотят предоставить полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования преступлений.
- Налоговая милиция, вместе с подразделениями контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ будут ликвидированы.
- С целью обеспечения прозрачности деятельности БЭБ будет открыто публиковать ежеквартальный отчет о деятельности на своем сайте.
Что будет расследовать новое Бюро
- незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров;
- подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей;
- противодействие законной хозяйственной деятельности;
- уклонения от уплаты налогов, сборов;
- уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- доведение банка до неплатежеспособности;
- доведение до банкротства;
- нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности;
- фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации;
- мошенничество с финансовыми ресурсами;
- манипулирование на фондовом рынке;
- подделка документов, представляемых для регистрации выпуска ценных бумаг;
- нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг;
- незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара;
- незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
- разглашение коммерческой или банковской тайны;
- незаконное использование инсайдерской информации;
- сокрытие информации о деятельности эмитента;
- незаконная приватизация государственного, коммунального имущества;
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в случае, если предметом преступления является имущество государственной или коммунальной собственности, или имущество государственного или местных бюджетов, государственных целевых фондов;
- противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону.
Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада приняла закон о создании в Украине военно-гражданских администраций.