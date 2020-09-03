Больше половины украинцев не против работать удаленно

В связи с карантином, половина работодателей перевели свой бизнес на удаленные схемы работы. Больше половины украинцев не против и далее работать удаленно.

54% опрошенных работодателей перевели роботу своего бизнеса на удаленную или частично удаленную занятость, а 58% работников не против продолжать работу удаленно, свидетельствуют результаты опроса среди более 10 тысяч пользователей OLX, сообщает «Экономическая Правда».

«Во время карантина 54% компаний начали работать удаленно или частично удаленно, а 46% не изменили формат работы. При этом 48% малого и 42% среднего бизнеса не меняли организацию работы с началом карантина, тогда как среди большого этот процент составляет 37%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые работодатели оценили работу вне офиса – 23% хотят, чтобы в их компаниях и в дальнейшем работали удаленно, а 32% хотят сочетания удаленной и офисной работы. 45% все же хотят вернуться к привычному формату организации труда.

В большинстве карантинные ограничения не повлияли на заработную плату – 57% работодателей не уменьшали оплату своим работникам во время карантина, и только 7% рассказали, что должны были сократить ее на более чем 50%.

«В опросе работодатели имели возможность выбрать из перечня несколько самых больших преимуществ и недостатков нового формата труда. Самым большим плюсом в удаленной работе владельцы бизнеса назвали уменьшение расходов на аренду офиса и его содержание (53%). Кроме того, немалое количество опрошенных отмечает, что им нравится новый интересный формат работы (31%)», – свидетельствуют результаты исследования.

«Еще 19% оценили преимущества нанимать работников из других городов для работы удаленно, а 17% отметили большую эффективность труда вне привычного формата», – уточняют OLX.

Среди моментов, которые не понравились работодателям, – 49% рассказали о некоторых ограничениях в деятельности компании (например, трудности с документами). 45% обеспокоены тем, что не могут визуально следить за работой своих работников, а 34% – дополнительной затратой сил на реорганизацию труда.

При этом, со стартом карантина формат организации работы изменился у 60% работников, а почти 8% опрошенных потеряли работу.

Из тех, кто изменил формат труда, 28% начали работать удаленно, еще примерно 18% – частично удаленно, а 47% продолжили свою работу на привычном рабочем месте.

«Есть сферы, где работники чаще всего говорили об изменении формата организации работы – образование (88% опрошенных отметили, что у них изменился формат занятости), туризм (80%), бары и рестораны (76%), банки и финансы (69%), красота и спорт (67%)», – говорится в сообщении.

Обращают внимание на себя и вопросы оплаты труда.

«Если же говорить о заработке работников – в 53% он не изменился во время карантина. Почти 44% опрошенных заявили о его уменьшении, а еще 3% – об увеличении», – говорится в сообщении.

«Из тех, у кого уменьшилась заработная плата, в четверти она стала меньше на 50% или более, еще в четверти – на 20-30%, и еще в четверти – на 10-20%. В то же время у респондентов, чей заработок увеличился в течение карантина, в 26% он стал больше на + 50%, а в 33% – на 10-20%», – добавляют в сообщении.

Половина респондентов (51%), которые изменили формат труда, получили уменьшение дохода. В то же время 31% из тех, кто не переходил на удаленную занятость, отметили урезание заработка.

Результаты исследования показали, что есть сферы, в которых наиболее заметное сокращение заработных плат – среди них туризм и развлечения (82% отмечают падение заработка), красота и спорт (77%), бары и рестораны (66%), недвижимость (59%) и торговля (57%).

Половина респондентов (52%) не имела проблем с переходом на удаленную работу, еще 26% потребовалось определенное время, чтобы привыкнуть. Каждому пятому было трудно приспособиться к новому формату.

У более половины респондентов (56%) переход на удаленную работу не повлиял на эффективность; 31% опрошенных начали работать менее эффективно, и только 13% заметили, что удаленная занятость способствует большей плодовитости работы.

Среди преимуществ удаленной работы назвали, в частности:

• возможность экономить время на дорогу на работу – 59%;

• возможность самостоятельно распределять рабочее время – 54%;

• возможность работать с любой точки – 46%.

Среди недостатков:

• отвлечение от работы из-бытовых факторов – 45%;

• недостаток живого общения – 42%.

«В целом реорганизация труда понравилась работникам – более половины (58%) респондентов не прочь и дальше работать удаленно, причем 26% готовы делать это в нынешнем формате, более 30% – с определенными коррективами, а 2% даже хотят сменить работу, чтобы постоянно работать удаленно», – отмечают в сообщении.

«При этом, половине опрошенных работников работодатели не помогали с переходом на удаленную работу в течение старта карантина, они организовывали все самостоятельно. 14% ответили, что работодатели обеспечили их необходимыми инструментами, а у 33% они следили, чтобы всем работникам было понятно, как сейчас происходят рабочие процессы», – добавили в OLX.

Напомним, что чуть менее чем 2/3 украинцев заявили, что не одобряют политику проводимую в стране и считают что ситуация развивается в неправильном русле.

Почти 2/3 украинцев недовольны состоянием экономики Украины, только 1/4 считает, что в стране ничего не изменилось, и менее 1/10 видят улучшения.

При этом подавляющее большинство украинцев не верит в серьезность коронавируса. Только пятая часть украинцев доверяет главе Минздрава.