G7 призывают Украину к ответственному выбору главы САП

Послы стран «Большой семерки» напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter послов «Большой семерки».

В заявлении напоминают, что послы G7 постоянно поддерживают антикоррупционные институты в Украине, а их независимость и надежный правовой статус является частью международных обязательств страны.

«Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные продедуры», – говорится в заявлении.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас уточняет, что заявление непосредственно касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, от «безвиза» до макрофинансовой помощи», – написал Матти Маасикас.

«Вышеупомянутые принципы в заявлении G7 должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для избрания нового руководителя САП», – уточнил он.

Fight against corruption, with strong and independent institutions, is a central part of EU-Ukraine cooperation in areas from visa freedom to macro-financial assistance. The 👇 principles also need to apply when @ua_parliament nominates representatives to pick new Head for SAPO. https://t.co/VCvXVVKJOj

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 3, 2020