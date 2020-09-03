Новости

G7 призывают Украину к ответственному выбору главы САП

Эмблема Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Послы G7 выступили с заявлением по ситуации вокруг избрания нового руководителя САП. В G7 обеспокоены сложившейся ситуацией м предупреждают о последствиях.

Послы стран «Большой семерки» напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter послов «Большой семерки».

В заявлении напоминают, что послы G7 постоянно поддерживают антикоррупционные институты в Украине, а их независимость и надежный правовой статус является частью международных обязательств страны.

«Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные продедуры», – говорится в заявлении.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас уточняет, что заявление непосредственно касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, от «безвиза» до макрофинансовой помощи», – написал Матти Маасикас.

«Вышеупомянутые принципы в заявлении G7 должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для избрания нового руководителя САП», – уточнил он.

Следует отметить, что Евросоюз, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого, которое Рада планирует принять 3 сентября.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления «безвиза» со стороны Евросоюза.

Напомним, что ранее послы G7 призывали украинские власти сохранит независимость НБУ. Такое заявление было сделано после того, как глава НБУ Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления».

Источник POLITua

Тоже интересно
Новости

В Украине создадут Бюро экономической безопасности

Новости

Лукашенко собирался править Беларусью и Украиной одновременно

Новости

Больше половины украинцев не против работать удаленно

Новости

Россия заблокировала обмен пленными на Донбассе

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

В Украине создадут Бюро экономической безопасности

Лукашенко собирался править Беларусью и Украиной одновременно

Больше половины украинцев не против работать удаленно

1 из 1 972