Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности

В Украине был установлен печальный антирекорд по числу умерших от коронавируса. При этом за прошедшие сутки зафиксировали еще 2430 случая заражения.
За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине обнаружили 2430 человек с заболеванием на коронавирус, умерло от болезни рекордное количество людей – 54, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За минувшие сутки умерли 54 человека с подтвержденным заболеванием COVID-19.
Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 128 228 случаев COVID-19. Выздоровели 58817 человек и 2710 умерли.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области (+301), Львовской области (+208), Тернопольской области (+242) и Киеве (+280).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 4194 случая;
• Волынская область – 5662 случая;
• Днепропетровская область – 2518 случаев;
• Донецкая область – 1549 случаев;
• Житомирская область – 3471 случай;
• Закарпатская область – 7788 случаев;
• Запорожская область – 1708 случаев;
• Ивано-Франковская область – 9685 случаев;
• Кировоградская область – 833 случая;
• Киев – 14158 случаев;
• Киевская область – 5931 случай;
• Львовская область – 15 116 случаев;
• Луганская область – 373 случаев;
• Николаевская область – 1372 случая;
• Одесская область – 7813 случаев;
• Полтавская область – 855 случаев;
• Ровенская область – 9476 случаев;
• Сумская область – 1629 случаев;
• Тернопольская область – 6637 случаев;
• Харьковская область – 9941 случай;
• Херсонская область – 435 случаев;
• Хмельницкая область – 2740 случаев;
• Черновицкая область – 10624 случаи;
• Черкасская область – 1670 случаев;
• Черниговская область – 2050 случаев.
Напомним, что 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.