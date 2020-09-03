Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности

В Украине был установлен печальный антирекорд по числу умерших от коронавируса. При этом за прошедшие сутки зафиксировали еще 2430 случая заражения.

За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине обнаружили 2430 человек с заболеванием на коронавирус, умерло от болезни рекордное количество людей – 54, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За минувшие сутки умерли 54 человека с подтвержденным заболеванием COVID-19.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 128 228 случаев COVID-19. Выздоровели 58817 человек и 2710 умерли.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области (+301), Львовской области (+208), Тернопольской области (+242) и Киеве (+280).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Инфографика по кооронавирусу в Украине. Инфографика по кооронавирусу в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 4194 случая;

• Волынская область – 5662 случая;

• Днепропетровская область – 2518 случаев;

• Донецкая область – 1549 случаев;

• Житомирская область – 3471 случай;

• Закарпатская область – 7788 случаев;

• Запорожская область – 1708 случаев;

• Ивано-Франковская область – 9685 случаев;

• Кировоградская область – 833 случая;

• Киев – 14158 случаев;

• Киевская область – 5931 случай;

• Львовская область – 15 116 случаев;

• Луганская область – 373 случаев;

• Николаевская область – 1372 случая;

• Одесская область – 7813 случаев;

• Полтавская область – 855 случаев;

• Ровенская область – 9476 случаев;

• Сумская область – 1629 случаев;

• Тернопольская область – 6637 случаев;

• Харьковская область – 9941 случай;

• Херсонская область – 435 случаев;

• Хмельницкая область – 2740 случаев;

• Черновицкая область – 10624 случаи;

• Черкасская область – 1670 случаев;

• Черниговская область – 2050 случаев.

Напомним, что 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.