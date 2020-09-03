Суд обязал «Приватбанк» расплатится с Суркисами

«Приватбанк» проиграл в суде $350 млн компаниям, связанным с братьями Суркисами. В Министерстве финансов заявили, что обжалуют это решение в апелляции.

Печерский районный суд Киева решил взыскать с государственного «Приватбанка» $350 млн (почти 10 млрд грн) в пользу компаний братьев Суркисов, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине заявили, что обжалуют это решение в апелляции.

«Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка», – говорится в сообщении.

Мінфін оскаржуватиме рішення ⚖️ Печерського суду щодо примусового стягнення з ПриватБанк майже 10 млрд грн на користь… Geplaatst door Міністерство фінансів України op Woensdag 2 september 2020

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» юридический советник банка Андрей Пожидаев, банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил на своей странице в Facebook, что в правительстве расценивают решение Печерского суда как принятое с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Поэтому правительство будет обжаловать его.

«Кабинет Министров продолжит сотрудничество с «Приватбанком» и НБУ для защиты интересов государства и всех украинцев. Хотим отметить, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка», – сообщил глава правительства.

Сьогодні Печерський районний суд ухвалив рішення, яке направлене на фактичне стягнення з ПриватБанку мільярдів гривень… Geplaatst door Денис Шмигаль op Woensdag 2 september 2020

«Приватбанк» является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы», – подчеркнул Шмыгаль.

Вместе с тем в НБУ считают, что решение о конвертации средств лиц, связанных с экс-владельцами, в «Приватбанке» в 2016 году (bail-in) «было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения «Приватбанка» и финансовой системы».

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, «Приватбанк» должен был выплатить компаниям, связанным с братьями Суркисами, более $250 млн по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года.

❗️Коментар щодо рішення Печерського райсуду м. Києва про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн на користь… Geplaatst door Національний банк України op Woensdag 2 september 2020

Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии «Приватбанка» при национализации (bail in).

В апреле 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный «Приватбанк» выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

28 мая 2020 года в «Приватбанке» заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний семьи Суркисов были открыты по поддельным документам.

10 июня суд отклонил апелляцию Кабмина на обязательства выплат Суркисам по делу «Приватбанка».

Напомним, что ранее Верховный Суд отказал бывшему главе «Приватбанка» в иске о защите деловой репутации. Решения судов низших инстанций отменены.

В то же время, в США созвали большое жюри для расследования в отношении Коломойского. Органы юстиции США проверяют возможное отмывание денег из «Приватбанка».