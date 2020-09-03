Отравление Навального осложняет диалог США и России

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок» осложняет честную и прозрачную дискуссию с Кремлем, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает «Голос Америки»

По мнению Кента, ситуация с отравлением является плохой не только лично для одного из ведущих российских оппозиционеров и не только для отношений между правительством России и российским обществом. Она также направляет плохой сигнал международному сообществу.

«Поэтому, по моему мнению, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь, и этот диалог», – сказал представитель Госдепа.

Он также добавил, что пока только немецкое правительство может комментировать ситуацию с Навальным.

Напомним, что представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Министерство иностранных дел вслед за европейскими странами и НАТО также осудило отравление Навального.