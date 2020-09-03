Россия заблокировала обмен пленными на Донбассе

Представители России в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».

Украина уже более месяца ожидает от России предоставления информации о состоянии и местонахождении лиц, которые содержатся на временно оккупированных территориях и освобождения которых требует Киев, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Об этом шла речь на заседании Трехсторонней контактной группы.

«Состоялось очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции … В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию о содержащихся лицах, которых запрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения», – говорится в сообщении.

«Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях», – уточняют в сообщении.

Представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации Денис Казанский пояснил, что представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины №795 от 15 июля 2020 года “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”.

Отмечается, что координатор от ОБСЕ Тони Фриш назвал увязывание процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами недопустимым. И призвал всех участников завершить процесс обмена списками на взаимном освобождении удерживаемых лиц. После этого снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Напомним, что ТКГ сегодня полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Ранее сообщалось, пропавшими без вести на Донбассе до сих пор числятся 70 украинских бойцов.