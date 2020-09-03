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Санкции против Беларуси могут ввести США, Канада и Великобритания

В санкционный список планируют включить около 15 человек.

США, Канада и Великобритания рассматривают возможность применения санкций против ряда белорусских чиновников. Это вызвано жестокостью силовиков при разгонах акций протеста и массовых задержаниях протестующих в Беларуси.

Об этом со ссылкой на собственный источник в Канаде сообщил Reuters. По их информации, в случае если такое решение будет принято, долго ждать применения санкций не придется.

Кроме того, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент уточнил, что под санкции Евросоюза в Беларуси могут попасть 10-15 человек.

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Однако при этом, уточнил он, Соединенные Штаты пока не планируют приостанавливать действие исключений из ограничительных мер против Минска. Напомним, что последние запрещали покупать нефть у североамериканских стран. Но о каких именно исключениях и санкциях идет речь, чиновник не пояснил.

Как ранее сообщал PolitUA, митинг белорусских студентов жестоко разогнали по приказу Лукашенко.

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