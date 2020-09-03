Лукашенко собирался править Беларусью и Украиной одновременно

Он даже предлагал Евросоюзу поддержать его.

Белорусский глава Александр Лукашенко предлагал Евросоюзу создать союз Украины и Беларуси. Это произошло весной 2014 года.

Об этом заявил экс-глава Евросовета Дональд Туск в интервью изданию Onet. По его словам, Лукашенко якобы высказывал желание стать президентом обеих стран сразу.

Туск уточнил, что эти пожелания Лукашенко высказывал как раз тогда, когда Минск “занимался чем-то вроде посредничества” между ЕС, Россией и Украиной в “самые жаркие дни” для Украины.

“Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств”, – рассказал Туск.

Он подчеркнул, что тогда Лукашенко намекал – это якобы является единственным способом остановить агрессию России. Туск также сообщил, что Лукашенко “боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь”.

Как ранее сообщал PolitUA, митинг белорусских студентов жестоко разогнали по приказу Лукашенко.