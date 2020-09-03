Разминирование Донбасса: в Минске договорились о новых участках

Всего их будет девятнадцать.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала координаты девятнадцати приоритетных участков разминирования на востоке Украины. Договоренности были достигнуты на заседании 2 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. При этом отмечается, что двадцатый участок, в районе Золотого, будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

Предварительно разминирование участка №20 запланировано на ноябрь.

Кроме того стороны успешно и в полном объеме согласовали рамочное решение о противоминной деятельности. Именно оно станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Как ранее сообщал PolitUA, 70 украинских бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести на Донбассе.