Новости

Разминирование Донбасса: в Минске договорились о новых участках

Всего их будет девятнадцать.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала координаты девятнадцати приоритетных участков разминирования на востоке Украины. Договоренности были достигнуты на заседании 2 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. При этом отмечается, что двадцатый участок, в районе Золотого, будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

Предварительно разминирование участка №20 запланировано на ноябрь.

Читайте также  ЕС отказывается вводить новые санкции против России из-за раздачи гражданства на Донбассе

Кроме того стороны успешно и в полном объеме согласовали рамочное решение о противоминной деятельности. Именно оно станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Как ранее сообщал PolitUA, 70 украинских бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести на Донбассе.

Тоже интересно
Новости

На Донбассе остаются пропавшими без вести 70 украинских бойцов

Новости

Террористы на Донбассе сбивают беспилотники ОБСЕ

Новости

“Это красная линия”: в “Слуге народа” набросились на Фокина

Новости

В украинских громадах появятся военно-гражданские администрации: Рада приняла решение

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

На Донбассе остаются пропавшими без вести 70 украинских бойцов

Террористы на Донбассе сбивают беспилотники ОБСЕ

“Это красная линия”: в “Слуге народа” набросились на Фокина

1 из 430