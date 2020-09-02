Навального тоже угостили «Новичком»

Власти Германии заявили, что Навального отравили веществом класса «Новичок». В его анализах обнаружили явные следы боевого ядовитого вещества.

Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса «Новичок», говорится в заявлении правительства ФРГ.

Отмечается, что специалисты исследовали анализы Навального с разрешения врачей берлинской клиники «Шарите», куда его доставили через два дня после того, как он впал в кому.

По данным правительства Германии, в анализах Навального обнаружили явные следы боевого ядовитого вещества класса «Новичок».

Посла России в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с установленным немецкими экспертами фактом отравления российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Deutsche Welle».

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс на совместной с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр пресс-конференции решительно осудили отравление россиянина.

Берлин призвал власти России дать разъяснения и расследовать историю с отравлением Навального. Германия оповестит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах анализов Навального, а также обсудит с ними «соответствующую совместную реакцию». Кроме того, ФРГ сообщит об инциденте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В то же время, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который представляет официальную позицию государства на мировой арене, утверждает, что вину за отравление Навального необходимо возлагать на российские власти.

Глава литовского МИД заявил об этом в среду в своем аккаунте в Twitter, после официального подтверждения того, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».

«Шокирован новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен Новичком», – написал Линкявичюс.

Министр отметил, что этот яд недоступен рядовым преступникам.

«Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть», – заявил министр

Линас Линкявичюс также заявил, что Россия перешла очень многие черты, которые до сих пор считались «красными линиями», и должна быть наказана.

«Те, кто ответственен за такое циничное преступление, должны понести ответственность. Немного красных линий осталось не перейденными», – заявил он.

Shocking to hear the news that🇷🇺opposition leader @navalny was poisoned w chemical nerve agent Novichok. You can’t buy this in drug store. Russian authorities stand behind this. Those responsible for such a cynical crime must face consequences. Not too many lines remain uncrossed — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020

Министерство иностранных дел Украины, так же осуждает отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального химическим веществом из группы «Новичок», говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой министерства.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество ввести санкции против России из-за расправы над оппозиционным политиком.

«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом. Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком», – говорится в сообщении.

«Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», – подчеркнули в министерстве.

В свою очередь ЕС решительно осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального и настаивает на необходимости привлечь виновных к ответственности, говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

«Европейский Союз самым решительным образом осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Применение химического оружия ни при каких обстоятельствах абсолютно неприемлемо и является нарушением международного права», – подчеркнул Боррель.

По его словам, крайне важно, чтобы российское правительство тщательно и прозрачно расследовал покушение на Навального.

«Дело Алексея Навального не должно остаться нерешенным. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – говорится в заявлении.

По словам Борреля, Европейский союз будет и впредь внимательно следить за этим вопросом и обсуждать его последствия.

А Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не сомневается в корректности сообщений об использовании нервно-паралитического вещества типа «Новичок» против Алексея Навального.

Это следует из заявления генсека, которое он обнародовал в своем официальном Twitter.

Генсек сослался на заявление правительства Германии о том, что Навальный пострадал именно из-за «Новичка».

«Я крайне осуждаю использование нервно-паралитического яда военного класса. И это делает еще более актуальным, чтобы Россия провела полное и прозрачное расследование (нападения на оппозиционного лидера)», – подчеркнул он.

Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 2, 2020

Генсек НАТО добавил, что в Альянсе готовятся к необходимости принимать решение по этому поводу.

«Мы проведем консультации с Германией и со всеми союзниками по НАТО относительно последствий (этих событий)», – заявил он.

Кремль говорит об отсутствии токсинов в организме оппозиционера Алексея Навального до вывоза в Берлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский «Интерфакс».

Представитель Кремля напомнил, что»Генеральная прокуратура РФ направила немецкой стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет дан официальный ответ». «Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег», – добавил Песков.

Он подчеркнул, что «до вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ обнаружено не было».

Также в Кремле сразу не смогли сказать, какая будет реакция РФ на заявления Германии о том, что в организме Навального найдены следы яда из группы «Новичок».

«В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ», – заявил Песков.

При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина об обнаружении в организме Навального следов отравляющего вещества из группы «Новичок», Песков сказал: «Сейчас мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления».

Напомним, что в конце августа специалисты клиники «Charite» сообщили о состоянии Навального. Российский политик до сих пор находится в коме, но угрозы для его жизни нет.

Напомним, 20 августа российский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом – токсическое отравление. Навальный не пришел в себя и впал в кому.

Консилиумы по состоянию здоровья оппозиционера Навальному проходят с участием врачей из Москвы. Не тогда исключали отправку Навального на лечение в Европу.

Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим российские врачи назвали «основной рабочий диагноз» Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники «Charite» уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи «поторопились с выводами», и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами российского ГРУ. Медики предполагают, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.