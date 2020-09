Навального тоже угостили «Новичком»

Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса «Новичок», говорится в заявлении правительства ФРГ.

Отмечается, что специалисты исследовали анализы Навального с разрешения врачей берлинской клиники «Шарите», куда его доставили через два дня после того, как он впал в кому.

По данным правительства Германии, в анализах Навального обнаружили явные следы боевого ядовитого вещества класса «Новичок».

Посла России в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с установленным немецкими экспертами фактом отравления российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Deutsche Welle».

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс на совместной с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр пресс-конференции решительно осудили отравление россиянина.

Берлин призвал власти России дать разъяснения и расследовать историю с отравлением Навального. Германия оповестит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах анализов Навального, а также обсудит с ними «соответствующую совместную реакцию». Кроме того, ФРГ сообщит об инциденте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В то же время, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который представляет официальную позицию государства на мировой арене, утверждает, что вину за отравление Навального необходимо возлагать на российские власти.

Глава литовского МИД заявил об этом в среду в своем аккаунте в Twitter, после официального подтверждения того, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».

«Шокирован новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен Новичком», – написал Линкявичюс.

Министр отметил, что этот яд недоступен рядовым преступникам.

«Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть», – заявил министр

Линас Линкявичюс также заявил, что Россия перешла очень многие черты, которые до сих пор считались «красными линиями», и должна быть наказана.

«Те, кто ответственен за такое циничное преступление, должны понести ответственность. Немного красных линий осталось не перейденными», – заявил он.

Shocking to hear the news that🇷🇺opposition leader @navalny was poisoned w chemical nerve agent Novichok. You can’t buy this in drug store. Russian authorities stand behind this. Those responsible for such a cynical crime must face consequences. Not too many lines remain uncrossed

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020