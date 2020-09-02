Безводный мир: в Крыму водовозки охраняет полиция

В оккупационной администрации Симферополя прошло расширенное совещание по вопросам обеспечения населения водой и охраны емкостей с водой.

В администрации Симферополя сообщают, что резервуары с водой, которые будут развозить по городу для обеспечения населения водой в условиях ее дефицита, планируют взять под охрану полиции, сообщает пресс-служба оккупационной администрации города.

«Представитель полиции сообщил, что будут усилены патрули и наряды, вместе с тем на данную работу будут ориентированы участковые уполномоченные. Глава администрации города Елена Проценко попросила направить графики дежурств и маршруты передвижения патрулей», – сказано в сообщении.

Указывается, что к охране емкостей готовы привлечь представителей «самообороны Крыма» и активистов.

«Также определено, что заявки о необходимости дополнительного подвоза воды для емкостей будут приниматься Единой дежурно-диспетчерской службой города. За всеми резервуарами будут закреплены ответственные лица из числа старших домов, активистов ТОС», – сообщили в администрации.

Напомним, что оккупационная администрация полуострова Крым рекомендует местным жителям тратить на приготовление еды и питья не более четырех литров воды в сутки. Подобные бесчеловечные ограничения стали реакцией оккупантов на засуху.

Так называемое «Министерство ЖКХ Крыма» искренне уверено, что одному человеку в сутки достаточно до четырех литров воды для питья и приготовления пищи, еще четыре литра – на гигиенические нужды и не более восемнадцати литров на санитарные потребности.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

26 августа глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сказал, что засуха на полуострове «превзошла все ожидания». По его словам, власти были уверены, что воды в водохранилищах хватит до осени.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Во время визит а в Крым 27 августа президент России Владимир Путин сказал, что вопрос водоснабжения полуострова «еще надо дорешать».