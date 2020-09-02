Никаких разговоров о всеобщей амнистии, несмотря на скандальные заявления Витольда Фокина, быть не может. А слова замглавы украинской делегации в ТКГ плохо влияют на настроения в обществе.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявила народный депутат из фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

“Мое личное отношение, что такие заявления в целом негативно влияют на настроения в обществе. Не нужно такое возмущение. И особенно, если господин Фокин представляет свою личную точку зрения, а не официальной украинской власти или даже вообще ТКГ”, – заверила нардеп.

“Возможно, это какие-то сигналы на оккупированные территории, но здесь важно понимать, что никакой амнистии людям, которые убивали, пытали в подвалах, не может быть. Это красная линия. И не может быть закреплен в Конституции особый статус. Точно нет. Отдельное законодательство – конечно. Все страны, которые переживали такие войны, такие конфликты, имели переходное правосудие, отдельное законодательство на некоторое время. И однозначно, когда будут выборы потом на освобожденном Донбассе – это будет отдельное постановление Рады, отдельно это будет регулироваться”, – подчеркнула Кравчук.

Напомним, что скандал в Украине разразился из-за заявления Витольда Фокина о том, что для прекращения войны на Донбассе “нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса”.

Как сообщал PolitUA, ранее в “Слуге народа” пытались защитить Фокина и оправдать его заявления.