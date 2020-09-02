Китай удвоит свой ядерный арсенал: доклад Пентагона

Сейчас на вооружении у КНР стоит 200 ядерных боеголовок.

Китай планирует удвоить свой ядерный арсенал в течение следующих десяти лет. В настоящее время КНР владеет примерно двумя сотнями ядерных боеголовок.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на доклад Пентагона. Согласно документу американского ведомства, в следующие пять лет китайская армия собирается довести количество боеголовок, предназначенных для межконтинентальных баллистических ракет, до 200 единиц.

При этом, предупреждает Минобороны США, Китай, который сейчас активно развивает технологии доставки ядерного оружия на стратегических бомбардировщиках, сможет запускать ядерные ракеты с земли, воздуха и моря. Таким образом в распоряжении КНР появится так называемая “ядерная триада”.

Ядерная триада: общепринятый международный термин, обозначающий оснащённые ядерным оружием стратегические вооружённые силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

В Пентагоне уточнили, что Америку не столько беспокоит сам масштаб наращивания ядерных сил Китаем, сколько долгосрочные планы усиления военной мощи, которые демонстрирует Пекин. Именно из-за этого министр обороны США Марк Эспер ранее заявлял о необходимости укреплять ядерные силы США.

Как ранее сообщал PolitUA, в Пентагоне заявили о готовности помочь Южной Корее.