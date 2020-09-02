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Террористы на Донбассе сбивают беспилотники ОБСЕ

Также боевики намеренно уничтожают камеры наблюдения миссии.

Российские террористы мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Они ведут прицельный огонь по беспилотникам миссии, повреждают и уничтожают их видеокамеры.

Об этом в эфире телеканала “Дом” заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Он уточнил, что камеры миссии размещены вдоль всей линии соприкосновения, протяженность которой составляет почти пятьсот километров.

“Наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают. Уже, в некотором смысле, стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и временами выводят из строя. Очевидно, что эти события неблагоприятно влияют на нашу работу, с учетом того, что мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий”, – пояснил Этерингтон.

По его словам, миссия ОБСЕ использует три вида беспилотников вдоль линии соприкосновения.

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“Наши дроны летают постоянно. Мы можем осуществлять их полеты для мониторинга как локально, в отдельных местах, так и вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в неподконтрольных правительству приграничных районах. Мы используем эти беспилотники, чтобы дополнить работу наших патрулей”, – подытожил представитель СММ ОБСЕ.

Как ранее сообщал PolitUA, за первый месяц перемирия на Донбассе, террористы нарушили режим прекращения огня более семисот раз.

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