Террористы на Донбассе сбивают беспилотники ОБСЕ

Российские террористы мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Они ведут прицельный огонь по беспилотникам миссии, повреждают и уничтожают их видеокамеры.

Об этом в эфире телеканала “Дом” заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Он уточнил, что камеры миссии размещены вдоль всей линии соприкосновения, протяженность которой составляет почти пятьсот километров.

“Наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают. Уже, в некотором смысле, стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и временами выводят из строя. Очевидно, что эти события неблагоприятно влияют на нашу работу, с учетом того, что мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий”, – пояснил Этерингтон.

По его словам, миссия ОБСЕ использует три вида беспилотников вдоль линии соприкосновения.

“Наши дроны летают постоянно. Мы можем осуществлять их полеты для мониторинга как локально, в отдельных местах, так и вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в неподконтрольных правительству приграничных районах. Мы используем эти беспилотники, чтобы дополнить работу наших патрулей”, – подытожил представитель СММ ОБСЕ.

Как ранее сообщал PolitUA, за первый месяц перемирия на Донбассе, террористы нарушили режим прекращения огня более семисот раз.