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В украинских громадах появятся военно-гражданские администрации: Рада приняла решение

Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.

Украинский парламент решил создать военно-гражданские администрации, которые займутся обеспечением безопасности и нормализацией жизнедеятельности населения в прифронтовых районах страны.

За соответствующий законопроект №9313 проголосовали 240 народных депутатов. Документ был успешно принят в первом чтении на заседании 2 сентября.

Цель законопроекта – определить основания для образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин. Среди прочего документ предусматривает внесение ряда изменений в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального устройства.

Например, в Законе Украины “О военно-гражданских администрациях” часть вторая статьи третьей будет дополнена следующим образом:

“Военно-гражданские администрации объединенных территориальных общин, согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориям территориальных общин, могут быть созданы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях”.

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Напомним, что на заседании от 1 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства порекомендовал парламенту не только принять за основу, но и сократить сроки подготовки ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Как ранее сообщал PolitUA, за первый месяц перемирия на Донбассе, террористы нарушили режим прекращения огня более семисот раз.

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