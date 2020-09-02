Террористы трижды за сутки нарушили перемирие на Донбассе

Потерь в рядах Объединенных Сил нет.

На протяжении первого сентября российские террористические группировки трижды нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил. По их информации, противник открывал огонь в районе Водяного.

Кроме того, вблизи населенного пункта Майорск был зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Неприцельный огонь из стрелкового оружия велся возле Марьинки.

В штабе уточнили, что действия врага несли исключительно провокационный характер и не представляли угрозы жизни украинских воинов. Бойцы ВСУ оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется нашими воинами. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению”, – заверили в штабе.

Как ранее сообщал PolitUA, за первый месяц перемирия на Донбассе, террористы нарушили режим прекращения огня более семисот раз.