Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

Около семидесяти украинских военнослужащих все еще остаются пропавшими без вести на Донбассе. Эта цифра постепенно уменьшается с начала войны.

Об этом, со ссылкой на Министерство обороны Украины, сообщило “РБК-Украина“. В ведомстве уточнили, что учет пропавших не ведется среди гражданского населения.

По мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших. Кроме того, как заявил собственный источник издания в силовых структурах, несколько лет назад поиск пропавших и погибших в зоне проведения Операции Объединенных сил изменился.

Гражданская миссия “Черный тюльпан” отошла от этого процесса. Сейчас им занимается исключительно проект Вооруженных сил Украины под названием “Эвакуация 200”.

Как ранее сообщал PolitUA, за первый месяц перемирия на Донбассе, террористы нарушили режим прекращения огня более семисот раз.