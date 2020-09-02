Бесплатная проверка доступна четырем категориям украинцев.
В Украине бесплатные тесты на заражение коронавирусом доступны для четырех категорий граждан.
Об этом на брифинге 2 сентября рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уточнил, что речь идет о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты).
Бесплатно сдать тест в Украине могут
- Пациенты с ключевыми признаками коронавирусной болезни
- Пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и требуют лабораторной диагностики для определения возбудителя заболевания
- Лица, контактировавшие с больными коронавирусом
- Пациенты, которые выздоровели от коронавирусной болезни и продолжают амбулаторное лечение.
Ляшко пояснил, что этот перечень лиц был утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины.
“Сейчас после завершения 14 дней самоизоляции необходимо сделать тестирование методом ПЦР и после этого завершить самоизоляцию. На этой неделе в стандарт медицинской помощи, в алгоритм тестирования будут внесены изменения. Самоизоляцию мы можем разрешить оставить на 14-й день без ПЦР-тестирования, при отсутствии клинических симптомов. Оно будет сдвинуто на 7-9 день и это позволит завершить самоизоляцию раньше”, – подытожил главный санитарный врач.
Как ранее сообщал PolitUA, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных COVID-19.