Три дивизиона комплекса крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ “Нептун” встанут на боевое дежурство на побережье Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает “АрмияInform” со ссылкой на заявление командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы. По его словам, эти дивизионы будут сформированы уже в 2021 году.

“Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс “Нептун”. В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей”, – уточнил контр-адмирал.

“Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса “Нептун”, которая приступит к выполнению задач по назначению”, – заверил Неижпапа.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина получила от США очередную партию ракетных комплексов Javelin.