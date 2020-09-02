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На побережье Черного и Азовского морей появятся ракеты “Нептун”

Дивизионы сформируют в 2021 году.

Три дивизиона комплекса крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ “Нептун” встанут на боевое дежурство на побережье Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает “АрмияInform” со ссылкой на заявление командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы. По его словам, эти дивизионы будут сформированы уже в 2021 году.

“Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс “Нептун”. В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей”, – уточнил контр-адмирал.

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“Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса “Нептун”, которая приступит к выполнению задач по назначению”, – заверил Неижпапа.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина получила от США очередную партию ракетных комплексов Javelin.

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