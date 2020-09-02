В Украине существенно вырос дефицит госбюджета

За прошедшие с начала года 8 месяцев госбюджет Украины был сведен с дефицитом в 40 миллиардов гривен. По общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривен.

Государственный бюджет за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 40 миллиардов гривен, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривен, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

«В январе-августе 2020 года расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга, а также субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы в соответствии с росписью.

Заимствования в общий фонд госбюджета за восемь месяцев составили 378,2 млрд грн, что на 7,7% меньше плана.

«В целом от размещения ОВГЗ на финансирование госдолга привлечено 208 млрд грн (13,2% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 84,6 млрд грн (2,4 млрд долларов и 7 млн евро)», – указал Минфин.

Погашения госдолга в январе-августе этого года составили 275 млрд грн или 99,9% плана, в том числе 76,7 млрд грн – обслуживание (92,6% от плана).

Напомним, ранее сообщалось, что госбюджет Украины с начала 2020 года уже недополучил 41 млрд гривен. Только в апреле план по доходам бюджета недовыполнен почти на 12%.

Ранее, Рада приняла поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен. Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований.

Годом ранее, в Украине удалось добиться существенного сокращения дефицита государственного бюджета за первый с начала текущего года.

Кроме того, документы вскрыли откровенную ложь Сытника на 1,5 млрд гривен. За текущий год НАБУ «заработало» для бюджета всего 48 тысяч гривен.