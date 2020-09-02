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Под Верховной Радой протестуют владельцы «евроблях»

Фото опубликованное «Авто Євро Сила».

Владельцы «евроблях» собираются на свой очередной протест под Верховной Радой. Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

Владельцы авто на еврономерах собираются на протест под стенами Верховной Рады. Согласно сообщению организаторов акции «Авто Євро Сила», протестующие будут требовать принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах.

В связи с анонсированной акцией полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

«Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство», – информирует пресс-служба полиции Киева.

Люди збираються на акцію. Чекаємо на Вас.

Geplaatst door Авто Евро Сила op Dinsdag 1 september 2020

Поскольку организаторы мероприятия анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции, возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы, предупреждают в полиции.

Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Починаємо діяти:09:30 – 10:30 Зустрічаємо депутатів, вимагаємо прийняти законопроект 3704 сьогодні на комітеті.10:40 збираємося біля сцени

Geplaatst door Авто Евро Сила op Dinsdag 1 september 2020

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предусматривают существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

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Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме «транзит», которые ранее максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), были повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней – 8 500 гривен, 20-30 дней – 85 000 гривен, более 30 дней – 170 000 гривен.

То же сделали и со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме «временного ввоза». Ранее они максимально составляли 17 000 гривен, а выросли до 17 000 (10-20 дней), 85 000 (20-30 дней) и 170 000 (более 30 дней).

В декабре 2019-го Рада отложила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.

Источник Авто Євро Сила Пресс-служба полиции Киева

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