Под Верховной Радой протестуют владельцы «евроблях»

Владельцы «евроблях» собираются на свой очередной протест под Верховной Радой. Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

Владельцы авто на еврономерах собираются на протест под стенами Верховной Рады. Согласно сообщению организаторов акции «Авто Євро Сила», протестующие будут требовать принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах.

В связи с анонсированной акцией полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

«Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство», – информирует пресс-служба полиции Киева.

Люди збираються на акцію. Чекаємо на Вас. Geplaatst door Авто Евро Сила op Dinsdag 1 september 2020

Поскольку организаторы мероприятия анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции, возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы, предупреждают в полиции.

Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Починаємо діяти:09:30 – 10:30 Зустрічаємо депутатів, вимагаємо прийняти законопроект 3704 сьогодні на комітеті.10:40 збираємося біля сцени Geplaatst door Авто Евро Сила op Dinsdag 1 september 2020

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предусматривают существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме «транзит», которые ранее максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), были повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней – 8 500 гривен, 20-30 дней – 85 000 гривен, более 30 дней – 170 000 гривен.

То же сделали и со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме «временного ввоза». Ранее они максимально составляли 17 000 гривен, а выросли до 17 000 (10-20 дней), 85 000 (20-30 дней) и 170 000 (более 30 дней).

В декабре 2019-го Рада отложила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.