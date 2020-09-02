Свидетель по делу МН-17 останется по стражей

Суд оставил за решеткой вероятного свидетеля по делу катастрофы самолета МН-17 Кунавина. Координатора создания «ДНР» подозревают в организации разведки.

Шевченковский райсуд Киева на два месяца продлил арест одному из вероятных свидетелей по делу сбитого малайзийского самолета рейса МН-17 Андрею Кунавину, которого подозревают в создании террористической организации «ДНР», сообщает телеканал «Громадське».

По данным следствия, подозреваемый с июня 2014-го координировал создание в составе «ДНР» разведывательно-диверсионного органа – так называемого Главного управления военной разведки, в частности артиллерийского батальона «Кальмиус».

«Разведывательное управление занималось непосредственно поставкой оружия на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и «БУКа», которым был сбит Боинг рейса МН-17», – пояснил вероятную роль Кунавина по делу Боинга прокурор Александр Банник.

Впрочем, по его словам, подозреваемый пока отказывается от предоставления любых свидетельств, потому статуса не имеет.

Также в перехваченных Службой безопасности разговорах якобы Кунавин беседует с Сергеем Дубинским с позывным «Хмурый» и Леонидом Харченко (позывной «Крот»). В 2014 году они находились под командованием «военной разведки «ДНР», а сейчас являются обвиняемыми по делу о сбитом самолете рейса MH-17.

Сам подозреваемый отрицает обвинения и добавляет, что в 2014 году находился в тюрьме в Николаевской области за экономическое преступление.

Сейчас Кунавин содержится в ИВС СБУ. Ранее суд продлил досудебное расследование по данному делу до января 2021 года. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 31 августа в Нидерландах начали очередные судебные слушания по МН17.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту (298 человек), погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной с ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности этого «Бука». По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов в настоящее время – единственный фигурант дела, который отправил на слушания своих адвокатов.

Также в июне прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства, в частности, обнародовала записи телефонных разговоров боевиков в день катастрофы.