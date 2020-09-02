В Украине новые антирекорды коронавируса

Коронавирус в Украине установил новые печальные антирекорды. За прошедшие сутки в стране выявили 2 495 новых зараженных COVID-19 и 51 умерший.
1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
В Киеве зафиксировано 332 новых случая и 5 летальных.
В Харьковской области – 302 новых случая болезни, 6 летальных.
Во Львовской области – 204 новых больных и 10 пациентов умерли.
В Одесской области – 203 выявленных случаи, 2 летальных.
В Тернопольской области – 201 новый больной, 4 человека умерли от осложнений.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 4109 случаев;
• Волынская область – 5589 случаев;
• Днепропетровская область – 2454 случая;
• Донецкая область – 1505 случаев;
• Житомирская область – 3442 случая;
• Закарпатская область – 7697 случаев;
• Запорожская область – 1657 случаев;
• Ивано-Франковская область – 9522 случая;
• Кировоградская область – 826 случаев;
• Киев – 13878 случаев;
• Киевская область – 5842 случая;
• Львовская область – 14 907 случаев;
• Луганская область – 346 случаев;
• Николаевская область – 1320 случаев;
• Одесская область – 7697 случаев;
• Полтавская область – 832 случая;
• Ровенская область – 9396 случаев;
• Сумская область – 1571 случай;
• Тернопольская область – 6395 случаев;
• Харьковская область – 9640 случаев;
• Херсонская область – 424 случая;
• Хмельницкая область – 2630 случаев;
• Черновицкая область – 10 487 случаев;
• Черкасская область – 1642 случая;
• Черниговская область – 1990 случаев.
Напомним, что в Украине продолжают удерживаться высокие темпы по новым заражениям коронавирусомв сутки. Растет количество летальных исходов.
Ранее, в течение 30 августа лабораторно подтвердили 2 141 случай коронавируса. За последние сутки умерли 30 пациентов с COVID-19, выздоровели 380 человек.
За 28 августа было зафиксировано 2438 новых заболевших. При этом в Киеве за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество умерших от коронавируса – 9 человек.