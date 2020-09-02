В Украине новые антирекорды коронавируса

Коронавирус в Украине установил новые печальные антирекорды. За прошедшие сутки в стране выявили 2 495 новых зараженных COVID-19 и 51 умерший.

1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

В Киеве зафиксировано 332 новых случая и 5 летальных.

В Харьковской области – 302 новых случая болезни, 6 летальных.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

Во Львовской области – 204 новых больных и 10 пациентов умерли.

В Одесской области – 203 выявленных случаи, 2 летальных.

В Тернопольской области – 201 новый больной, 4 человека умерли от осложнений.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 4109 случаев;

• Волынская область – 5589 случаев;

• Днепропетровская область – 2454 случая;

• Донецкая область – 1505 случаев;

• Житомирская область – 3442 случая;

• Закарпатская область – 7697 случаев;

• Запорожская область – 1657 случаев;

• Ивано-Франковская область – 9522 случая;

• Кировоградская область – 826 случаев;

• Киев – 13878 случаев;

• Киевская область – 5842 случая;

• Львовская область – 14 907 случаев;

• Луганская область – 346 случаев;

• Николаевская область – 1320 случаев;

• Одесская область – 7697 случаев;

• Полтавская область – 832 случая;

• Ровенская область – 9396 случаев;

• Сумская область – 1571 случай;

• Тернопольская область – 6395 случаев;

• Харьковская область – 9640 случаев;

• Херсонская область – 424 случая;

• Хмельницкая область – 2630 случаев;

• Черновицкая область – 10 487 случаев;

• Черкасская область – 1642 случая;

• Черниговская область – 1990 случаев.

Напомним, что в Украине продолжают удерживаться высокие темпы по новым заражениям коронавирусомв сутки. Растет количество летальных исходов.

Ранее, в течение 30 августа лабораторно подтвердили 2 141 случай коронавируса. За последние сутки умерли 30 пациентов с COVID-19, выздоровели 380 человек.

За 28 августа было зафиксировано 2438 новых заболевших. При этом в Киеве за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество умерших от коронавируса – 9 человек.