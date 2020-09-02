Судью Вовка не отстранили от руководства ОАСК

Высший совет правосудия отказался отстранить судью главу Окружного админсуда Киева Вовка. Ходатайство генпрокурора вернули ей без удовлетворения.
Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, как того требовали Офис генерального прокурора и Национальное антикоррупционное бюро, сообщает «Слідство Інфо» со ссылкой на постановление ВСП.
«Ходатайство Офиса генерального прокурора об отстранении Вовка Павла вернуть генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Владимировне без удовлетворения», – говорится в документе.
В пресс-службе ВСП пояснили, что вернули ходатайство Венедиктовой из-за того, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого.
НАБУ обнародовало новые «пленки ОАСК» о возможных связях судьи Вовка с ВСП. В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов. По данным следствия, воплощая план захвата государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.
НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Окружного административного суда г. Киева, главы Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц в совершении ряда преступлений, как то: создание и участие в преступной организации; захват государственной власти; злоупотребление влиянием; вмешательство в деятельность государственных деятелей и создание искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов», – говорится в сообщении.
В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добропорядочный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.
По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.
Так, глава ОАСК мог организовать подачу поддельных жалоб в ВРП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили «неудобные» для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.
В частности, в материалах разговоров человек с голосом, похожим на голос руководителя ОАСК, обсуждает с судьей необходимость открытия дисциплинарного производства по жалобе на судью ОАСК Ярославу Добрянскую.
В этой же беседе он заявляет о необходимости отказать в открытии производства по жалобе на другую судью ОАСК Анну Кузьменко. Позже ВСП действительно отказал в открытии производства в отношении судьи Кузьменко.
На других материалах прослушивания детективы НАБУ зафиксировали, как глава ОАСК хвалится достигнутыми им договоренностями о непривлечении к дисциплинарной ответственности некоторых судей ОАСК, которыми выносились решения о запрете митингов на Майдане в 2013 году, в частности Богдана Санина.
Кроме того, Вовк якобы имел договоренности о «спасении» от дисциплинарной ответственности его заместителя Евгения Аблова.
Также ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Позднее руководитель аппарата ОАСК вернул Офису генерального прокурора неврученные подозрения главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а «оставлены на стуле».
После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему законно передадут повестку. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.
Напомним, что судья Вовк заявил, что он до сих пор находиться в Украине, не собирается скрыватся и готов прийти на допрос НАБУ в порядке, предусмотренном УПК.
Кроме Вовка, на допросы также вызывают еще 6 судей ОАСК, в том числе его заместитель Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.