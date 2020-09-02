Судью Вовка не отстранили от руководства ОАСК

Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, как того требовали Офис генерального прокурора и Национальное антикоррупционное бюро, сообщает «Слідство Інфо» со ссылкой на постановление ВСП.

«Ходатайство Офиса генерального прокурора об отстранении Вовка Павла вернуть генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Владимировне без удовлетворения», – говорится в документе.

В пресс-службе ВСП пояснили, что вернули ходатайство Венедиктовой из-за того, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого.

НАБУ обнародовало новые «пленки ОАСК» о возможных связях судьи Вовка с ВСП. В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов. По данным следствия, воплощая план захвата государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.

НАБУ и САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Окружного административного суда г. Киева, главы Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц в совершении ряда преступлений, как то: создание и участие в преступной организации; захват государственной власти; злоупотребление влиянием; вмешательство в деятельность государственных деятелей и создание искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов», – говорится в сообщении.

В производстве также фигурируют отдельные должностные лица других государственных органов в системе правосудия, в том числе и те, которые призваны формировать добропорядочный корпус судей, следить за соблюдением ими законов и профессиональной этики.

По данным следствия, воплощая план по захвату государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.

Так, глава ОАСК мог организовать подачу поддельных жалоб в ВРП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили «неудобные» для него решения, в т.ч. на судей Верховного Суда.

В частности, в материалах разговоров человек с голосом, похожим на голос руководителя ОАСК, обсуждает с судьей необходимость открытия дисциплинарного производства по жалобе на судью ОАСК Ярославу Добрянскую.

В этой же беседе он заявляет о необходимости отказать в открытии производства по жалобе на другую судью ОАСК Анну Кузьменко. Позже ВСП действительно отказал в открытии производства в отношении судьи Кузьменко.

На других материалах прослушивания детективы НАБУ зафиксировали, как глава ОАСК хвалится достигнутыми им договоренностями о непривлечении к дисциплинарной ответственности некоторых судей ОАСК, которыми выносились решения о запрете митингов на Майдане в 2013 году, в частности Богдана Санина.

Кроме того, Вовк якобы имел договоренности о «спасении» от дисциплинарной ответственности его заместителя Евгения Аблова.

Также ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Позднее руководитель аппарата ОАСК вернул Офису генерального прокурора неврученные подозрения главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а «оставлены на стуле».

После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему законно передадут повестку. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.

Напомним, что судья Вовк заявил, что он до сих пор находиться в Украине, не собирается скрыватся и готов прийти на допрос НАБУ в порядке, предусмотренном УПК.

Кроме Вовка, на допросы также вызывают еще 6 судей ОАСК, в том числе его заместитель Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.