Facebook ликвидировал российскую «фабрику троллей»

Социальная сеть Facebook сообщила об удалении ряда учетных записей, связанных с российской «фабрикой троллей», из-за участия в иностранных кампаниях влияния, говорится в отчете компании Facebook.

Учетные записи действовали под руководством российского «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей».

Кроме Facebook, учетные записи удалили также в Instagram. Последние связывают с компанией по стратегическим коммуникациям CLS Strategies, что расположена в США.

Всего компания удалила 13 пользовательских аккаунтов и две страницы. В Facebook сообщили, что около 14 тысяч пользователей соцсети подписались на минимум одну из страниц кампании.

Отмечается, что учетные записи перенаправили пользователей соцсети на сайт Peace Data, который специализируется на международных событиях.

Действие этого проекта распространялась на США, Великобританию, Алжир, Египет, страны Ближнего Востока и Африки.

Причиной внимания компании к деятельности сети стало сообщение от Федерального бюро расследований США.

В издании «The New York Times» заключили, что хотя значительного охвата аудитории эта сеть не достигла, однако на этот раз россияне наняли реальных американцев для написания контента для сайта Peace Data.

Breaking News: The Russian group that meddled in the 2016 election is now using sham accounts and a fake left-wing news site to sow disinformation, Facebook said. It’s the first public evidence that the group is trying to repeat efforts from 4 years ago. https://t.co/UE7inO4a0C

— The New York Times (@nytimes) September 1, 2020