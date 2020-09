ЕСПЧ отказался защищать храмы ПЦУ в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не применять срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины в оккупированном Крыму, говорится в решении суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ 1 сентября.

«Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения статьи 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекут за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риском непоправимого вреда», – говорится в сообщении.

Оккупационные власти Крыма требуют от ПЦУ (бывшей УПЦ КП) освободить Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе.

Решение о выселении из храма оккупационные суды вынесли еще летом 2019 года. Реальные попытки выселения начались уже в конце августа того года. 4 августа Верховный Суд РФ отказал в кассационном пересмотре судебных решений о выселении Крымской епархии ПЦУ из собора.

Одним из первых требований российских властей после оккупации Крыма стала перерегистрация всех религиозных организаций полуострова. Украинская православная церковь Киевского патриархата (ставшая позже частью Православной церкви Украины) не подчинилась требованиям оккупационных властей. Крымская епархия УПЦ Московского патриархата, в отличие от Киевского, прошла перерегистрацию в декабре 2014 года.

С начала оккупации на территорию Крыма вместе с российским законодательством распространилась также общая политика нетерпимости к другим христианским конфессиям, за исключением Московского патриархата. Это привело к тому, что за время оккупации положение УПЦ (ПЦУ) на полуострове значительно ухудшилось.

