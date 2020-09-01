Митинг белорусских студентов жестоко разогнали по приказу Лукашенко – фото и видео

В Минске на акцию протеста против Александра Лукашенко вышло около двух сотен студентов. Вскоре после начала митинга силовики начали массовые задержания.

Активисты успели пройти колонной от входа в Белорусский национальный технический университет до центр города, выражая несогласие с результатами проведенных выборов, передает Onliner в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возле Минского государственного лингвистического университета студенты встретили министра иностранных дел Владимира Макея и попросили его подписать петицию за свободные выборы. Чиновник, однако, отказался, равно как и ректор университета, которая вежливо попросила студентов “не испортить праздник”.

На протяжении всего маршрута колонну студентов сопровождал сотрудник милиции из “Информационной группы”. Кроме того, им постоянно напоминали об ответственности за участие в “несанкционированном мероприятии”.

Позднее местное издание TUT.BY сообщило о задержании протестующих студентов. По информации, которую предоставили журналисты, силовики начали арестовывать активистов возле площади Победы и главного корпуса БГУ, а также у моста через реку Свислочь

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на протесте в Минске парень сделал предложение руки и сердца девушке.

Как ранее сообщал PolitUA, в Беларуси объявили крупнейшую в истории страны забастовку.