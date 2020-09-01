СБУ готовится сражаться с диверсантами на админгранице с Крымом

В Херсонской области прошли антитеррористические учения Службы безопасности Украины. В ходе тренировок силовики готовились отбивать диверсионные атаки на стратегические объекты.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Учения прошли на территории шести районов Херсонской области, где расположен ряд объектов критической инфраструктуры, уязвимых для возможных терактов. Речь идет о военном объекте ВСУ, Каховской ГЭС, Каховском судоходном шлюзе и сооружениях Северо-Крымского канала.

“По сценарию тренировок условные диверсанты пытались совершить ряд диверсионно-террористических актов на стратегических объектах Херсонской области через незаконное проникновение на них и минирование помещений и оборудования”, – уточнили в ведомстве.

Теперь, изучив результаты учений координационная группа Антитеррористического центра СБУ предоставит методические рекомендации с учетом специфики каждого объекта для усовершенствования системы их защиты.

Как PolitUA разбирался, как будет выглядеть СБУ после реформирования.