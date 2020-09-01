Один из главарей ИГИЛ задержан в Турции

Турецкие правоохранители задержали одного из главарей международной террористической группировки “Исламское государство”.

Об этом сообщило издание The New Yourk Times. По информации журналистов, во время обыска у боевика был обнаружен “план подрывной деятельности”.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что “был арестован так называемый эмир террористической организации ИГ в Турции”. Министр поблагодарил и поздравил силы безопасности республики с успешным задержанием. Однако детали спецоперации разглашать отказался.

Как ранее сообщал PolitUA, в Житомире СБУ задержала члена ИГИЛ.