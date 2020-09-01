В Беларуси проходит всеобщая забастовка

В Беларуси объявили крупнейшую забастовку в истории страны. Бастующих поддержали самые различные компании: от кафе и магазинов до СТО.

В Беларуси с 1 сентября объявили проведение крупнейшей массовой забастовки в стране, пишет беларусский портал «TuT.by».

Отмечается, что забастовщиков поддержали самые различные компании: от небольших кафе и магазинов до салонов красоты и СТО.

Не будут работать 1 сентября и некоторые заведения общественного питания, в частности рестораны, кафе, кофейни. Некоторые объявили санитарный день, а другие прямо говорят об акции солидарности.

«Один день недополученной прибыли – это не страшно. Страшно жить в стране, где нет закона,.. а у людей забрали право выбора. Страшно жить в стране, где учителям угрожают выгнать их из школы, если они не разделяют «государственную идеологию», – объясняют в минском спортивном зале DVOR, который тоже объявил «санитарный день».

Напомним, Кремле заявили, что ситуация в Беларуси находится под контролем. Песков заверил, что Путин и Лукашенко встретятся до середины сентября.

В то же время, Эстония, Литва и Латвия ввели санкции против Лукашенко. В санкционный список попали еще тридцать белорусских чиновников.

Кроме того, страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью. Такое решение продиктовано готовящимся запуском новой АЭС в Островце.