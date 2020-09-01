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Шмыгаль прогнозирует 3000 зараженных COVID-19 в сутки

Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Шмыгаль прогнозирует дальнейшее увеличение числа зараженных коронавирусом в Украине. Ранее подобный прогноз озвучил глава СНБО Данилов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца сентября – начала октября в Украине ежедневно будет 3000 больных COVID-19. Шмыгаль заявил об этом в эфире телеканала «1+1»

«Сегодня у нас от 2 до 2,5 тыс. заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, до конца сентября – начала октября эта цифра возрастет до 3 тысяч больных ежедневно. Это загрузит больницы более чем на 80%», – заявил Шмыгаль.

«Когда эпидемия пойдет на спад, тогда можно будет принимать решение об ослаблении карантинных мероприятий», – уточнил он.

Шмыгаль заявил, что Украина откроет границы для иностранцев, когда в течение двух недель в стране будет наблюдаться уменьшение прироста больных на коронавирус, но пока границы закрыты до конца сентября.

На вопрос, какие именно должны быть показатели уменьшения количества больных, Шмыгаль ответил: «Любые».

В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 000.

Данилов рассказал об этом на совещании по вопросу прогнозирования распространения COVID19 в Украине, передает пресс-служба СНБО

Во время совещания были обсуждены вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности в контексте начала нового учебного года и проведения выборов в местные советы 25 октября.

Данилов отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса «СОТА» мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

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«По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы», – заявил Данилов.

По словам секретаря, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезни в период с 29 августа дня до 10 сентября текущего года.

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Geplaatst door Рада національної безпеки і оборони України op Donderdag 27 augustus 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям, подчеркнул он.

Секретарь СНБО сказал, что ввиду условия обострения эпидемической ситуации, «выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости».

В то же время «обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности», поэтому избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Минздрава Украины относительно противодействия COVID-19.

Напомним, что в Украине продолжают удерживаться высокие темпы по новым заражениям коронавирусом в сутки. Растет количество летальных исходов.

Источник 1+1 Пресс-служба СНБО Украины

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