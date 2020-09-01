Шмыгаль прогнозирует 3000 зараженных COVID-19 в сутки

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца сентября – начала октября в Украине ежедневно будет 3000 больных COVID-19. Шмыгаль заявил об этом в эфире телеканала «1+1»

«Сегодня у нас от 2 до 2,5 тыс. заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, до конца сентября – начала октября эта цифра возрастет до 3 тысяч больных ежедневно. Это загрузит больницы более чем на 80%», – заявил Шмыгаль.

«Когда эпидемия пойдет на спад, тогда можно будет принимать решение об ослаблении карантинных мероприятий», – уточнил он.

Шмыгаль заявил, что Украина откроет границы для иностранцев, когда в течение двух недель в стране будет наблюдаться уменьшение прироста больных на коронавирус, но пока границы закрыты до конца сентября.

На вопрос, какие именно должны быть показатели уменьшения количества больных, Шмыгаль ответил: «Любые».

В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 000.

Данилов рассказал об этом на совещании по вопросу прогнозирования распространения COVID19 в Украине, передает пресс-служба СНБО

Во время совещания были обсуждены вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности в контексте начала нового учебного года и проведения выборов в местные советы 25 октября.

Данилов отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса «СОТА» мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

«По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы», – заявил Данилов.

По словам секретаря, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезни в период с 29 августа дня до 10 сентября текущего года.

Секретар РНБО України Олексій Данілов провів нараду щодо питання прогнозування поширення #COVID19 в Україні.Під час… Geplaatst door Рада національної безпеки і оборони України op Donderdag 27 augustus 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям, подчеркнул он.

Секретарь СНБО сказал, что ввиду условия обострения эпидемической ситуации, «выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости».

В то же время «обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности», поэтому избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Минздрава Украины относительно противодействия COVID-19.

Напомним, что в Украине продолжают удерживаться высокие темпы по новым заражениям коронавирусом в сутки. Растет количество летальных исходов.