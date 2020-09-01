Украине грозит неурожай из-за засухи

Минэкономики во второй раз за две недели ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи. В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вновь скорректировало прогнозируемое производство зерновых урожая 2020 года с 70 млн тонн до 68 млн тонн, сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

«Провел еженедельный звонок с представителями профильных ассоциаций с участием Укргидрометеоцентра. В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. Как результат – существенно снижается урожайность кукурузы», – написал Высоцкий.

«На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн тонн», – подчеркнул он.

19 августа Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. Отмечалось, что если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна – на уровне 70 млн тонн.

#головне_за_день✔️ провів щотижневий дзвінок з представниками профільних асоціацій за участю Укргідрометеоцентру. В… Geplaatst door Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький op Maandag 31 augustus 2020

Наибольшие по площади потери потенциального урожая кукурузы понесли Черкасская, Одесская и Кировоградская области.

Кроме того, по данным Украинского гидрометеорологического центра, из-за отсутствия дождей в центре и на юге Украины полностью высох метровый слой почвы.

По состоянию на 20 августа (кроме западных областей) пахотный слой почвы под всеми сельскохозяйственными культурами был почти сухим или сухим совсем.

Напомним, что Крым останется без урожая из-за действий оккупантов. Захватчики пытаются решить проблему с пресной водой.

Крым пытается выжить при крупнейшей за последние 150 лет засухе. Крымчане фактически уже остались без питьевой воды.

Оккупационная администрация полуострова Крым рекомендует местным жителям тратить на приготовление еды и питья не более четырех литров воды в сутки. Подобные бесчеловечные ограничения стали реакцией оккупантов на засуху.