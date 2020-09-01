В Украине стабилизировался курс гривны

Несмотря на продолжающийся карантин из-за коронавируса, колебания курса гривны по отношению к доллару и евро незначительны.

1 сентября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,54 – 27,57 гривны, сообщает портал «Finance.ua».

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

▪ Доллар США – 27,58 – 27,60 гривны;

▪ Евро – 33,01 – 33,03 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,43 – 27,66 гривны. Евро покупают по 32,44 гривны, продают по 33,00 гривны.

На «черном» рынке доллар торгуется по 27,49 – 27,59 гривны, евро – 32,54 – 32,72 гривны.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 1 сентября на уровне 27,56 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,89 евро (на 31 августа – 32,73 гривни).

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Шмыгаль выражал оптимизм по вопросу устойчивости курса гривны по отношению к доллару и евро до конца текущего года.

При этом украинцы ожидают девальвации гривны.