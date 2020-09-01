Страны Балтии изменили правила торговли с Беларусью

Страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью. Такое решение продиктовано готовящимся запуском новой АЭС в Островце.

Латвия, Литва и Эстония достигли согласия относительно того, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами после запуска новой белорусской АЭС в Островце, сообщает эстонский «ERR».

Об этом накануне договорились министры энергетики трех стран.

Соответствующее соглашение было достигнуто в понедельник ответственными за энергетику министерствами Эстонии, Латвии и Литвы, сообщило 1 сентября минэкономики Эстонии.

Согласно договору, страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификасив о происхождении электроэнергии.

Для прекращения торговли электроэнергией с Белоруссией будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии. В уменьшенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, для чего будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

Кроме того, была достигнута договоренность о едином тарифе за использование инфраструктуры. Этот тариф будет внедрен в конце первого квартала 2021 года сразу после принятия необходимых для этого законов в Латвии и Литве. Действующее законодательство Эстонии уже позволяет вводить такой тариф.

В связи с данным соглашением торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами предположительно сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

«Соглашение содержит важные для Эстонии вопросы: единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение мощностей для торговли с третьими странами. Достигнутое соглашение содержит эти элементы, улучшая рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», – сказал министр экономики Таави Аас, комментируя последствия соглашения для Эстонии.

Напомним, что накануне Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. Также в список попали еще тридцать белорусских чиновников.